Furto e danneggiamento in sede distaccata uffici comunali

Ignoti ladri, la notte scorsa, sono penetrati nella sede comunale, che ospita gli uffici Anagrafe e Tributi, in via Beneficenza Mendola, a Favara, e una volta dentro hanno scassinato la macchinetta per le foto-tessera, e rubato le monete del distributore automatico di bevande e snack.

Fa fare la scoperta del danneggiamento, con furto, sono stati gli impiegati all’orario di apertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, che hanno raccolto la denuncia, ed avviato le indagini.