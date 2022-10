Alla Biblioteca Lucchesiana si presenta “L’isola Spettrale” di Beniamino Biondi

Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, si terrà l’ultima presentazione agrigentina del libro “L’isola spettrale. Guida immaginifica ai fantasmi di Sicilia” di Beniamino Biondi, pubblicato dalle edizioni Il Palindromo nella prestigiosa collana Kalispéra diretta da Rosario Battiato, che ha curato la prefazione al volume.

E proprio come scrive Battiato, “c’è un filo ectoplasmatico che attraversa le storie di questa guida spettrale, cucendole le une alle altre, fino a realizzare una specie di galleria fotografica in negativo della Sicilia. Anfitrione di questo occulto museo degli orrori è Beniamino Biondi che incanta e seduce con una collezione di fantasmi che sorgono dagli scantinati del racconto popolare, s’inerpicano sulle lastre scivolose della storia e s’abbarbicano su alcune delle più cruenti tragedie della memoria collettiva dell’isola. È qui, in questo interstizio tra la vita e la morte, che s’insinua la scrittura pregiata e levigata di Biondi, ritmata da rimandi a echi lontani e alla sontuosità di uno stile che pare materia sulfurea esso stesso; le sue parole ingozzano le ombre di sostanza viva e contemporanea, ricollocando i fantasmi nella meraviglia e nel raccapriccio del lettore di oggi”.

Il libro, che ha ottenuto amplissimo riconoscimento critico, risulta tra i volumi di maggiore successo di vendita di questa stagione, e questa ultima presentazione è stata prevista alla Biblioteca Lucchesiana – anche per coloro i quali non hanno potuto partecipare alle precedenti – concludendo il ciclo di eventi legati al libro.

Con l’introduzione e il coordinamento della giornalista Giovanna Neri, a discutere del libro ci sarà l’autore Beniamino Biondi, in dialogo con il pubblico, mentre le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Lina Roberta Gueli. Con un intervento iniziale di saluto di don Angelo Chillura, Direttore della Biblioteca Lucchesiana. Al termine del pomeriggio seguirà il firmacopie del libro.