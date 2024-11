Si è intrufolato in un negozio di elettrodomestici e telefonia, all’interno del centro commerciale “Città dei Templi” nel quartiere di Villaseta, ma per sua sfortuna, si è attivato il sistema d’allarme. Il delinquente è scappato, ma non a mani vuote. Prima di darsela a gambe levate è riuscito ad arraffare due costosi telefoni cellulari.

Quando sul luogo sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile, del ladro, però, nessuna traccia. La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. Ad agire, ieri notte, sarebbe stato un malvivente solitario a volto coperto.

Non è escluso però che all’esterno della struttura commerciale sia rimasto un complice a fare dal “palo”. I militari dell’Arma, accorsi tempestivamente, hanno rinvenuto i segni dell’incursione notturna. La speranza di identificare il malvivente è rivolta alle telecamere degli impianti di videosorveglianza che hanno ripreso l’azione delinquenziale.

