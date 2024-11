Ha rotto il finestrino di un camion in sosta nella zona del cimitero di Sciacca, nel tentativo di rubare qualcosa di valore, ma è stato notato e bloccato dai carabinieri. Un quarantenne saccense è stato arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto. Si tratta dello stesso indagato che, nei giorni scorsi, era stato sottoposto all’obbligo di dimora dopo un altro tentato furto, quella volta su un’autovettura. Il gip del tribunale di Sciacca ha già convalidato l’arresto ed ha disposto per il quarantenne i domiciliari.

