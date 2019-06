Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Antonio Genna ha assolto – per tenuità del fatto – Salvatore Avarello, 44 anni, e Luca Chiera, 36 anni, finiti in manette lo scorso dicembre dopo aver rubato alcuni infissi dall’ex istituto Ipia in contrada Calcarelle.

Il pubblico ministero Roberto Gambina aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione. I due imputati, difesi dagli avvocati Daniele Re e Fabio Inglima, sono stati giudicati con il rito abbreviato.