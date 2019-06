Deve scontare 18 mesi di reclusione in regime di arresti domiciliari in seguito ad una condanna per furto aggravato per fatti risalenti al 2013.

Per questo motivo i carabinieri della Tenenza di Favara, agli ordini di Giovanni Casamassima, hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di M.B., 30 anni.