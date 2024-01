Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Manfredi Coffari ha condannato a 8 mesi di reclusione Pietro Sola, 31 anni, accusato di ricettazione di un computer e a 6 mesi, per l’accusa di furto, Cristian Salvatore Giovinazzo, 23 anni. Il pubblico ministero Alfonsa Fiore, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna per Giovinazzo a due anni e quattro mesi di reclusione, per Sola un anno e otto mesi.

Il giudice, accogliendo in parte le tesi dei difensori, gli avvocati Daniele Re, Agnese Neculai e Giuseppe Lentini, ha deciso condanne inferiori. La vicenda risale al 16 febbraio del 2021, quando il dirigente dell’istituto omni comprensivo “Luigi Pirandello” di Lampedusa aveva denunciato un furto subito durante la notte. Qualcuno, aveva rubato quattro computer portatili dopo avere forzato una finestra e l’armadio della sala dei docenti.