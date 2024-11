Ladri in azione in un’azienda agricola che produce e commercializza vini pregiati in territorio di Menfi. Portati via ben 11.000 metri di cavi in rame dell’impianto elettrico esterno della struttura, per un ammontare del danno quantificato in complessivi 25.000 euro, non coperto da alcuna assicurazione.

Ad entrare in azione in contrada “Cavarretto”, durante le ore notturne, sarebbe stata una banda ben organizzata. A fare l’amara scoperta è stata una impiegata dell’azienda, una cinquantenne menfitana, alla quale non è rimasto altro da fare, che dare l’allarme, poi s’è recata alla caserma dei carabinieri, per formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, per furto aggravato.

La notte prima, sempre in territorio di Menfi, i ladri – forse gli stessi – erano riusciti a rubare 500 chilogrammi di rame dall’impianto elettrico di sollevamento delle acque irrigue di proprietà del Consorzio di Bonifica “Agrigento 3”, per un danno stimato di circa 40 mila euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp