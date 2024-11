Una bambina di 6 anni, è caduta a terra a causa del marciapiede dissestato in piazzale Aldo Moro, nei pressi della banca ad Agrigento. Rimasta ferita alla testa, con un’ambulanza del 118, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

I medici in servizio l’hanno medicata e tenuta sotto osservazione. Alla bimba è stato diagnosticato un lieve trauma cranico e giudicata guaribile in pochi giorni.

Secondo la ricostruzione del fatto la piccola, assieme ai genitori residenti in Germania e in questo periodo dell’anno in vacanza ad Agrigento, stava percorrendo un tratto di marciapiede quando all’improvviso ha messo il piede in una buca finendo a terra. Un tratto pericoloso anche per la mancanza di alcune mattonelle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp