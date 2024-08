Ignoti ladri hanno approfittato della chiusura per le ferie estive per mettere a segno un furto in un’azienda di Aragona. Portati via 1.300 metri di cavi solari composti da rame da un impianto fotovoltaico in fase di allestimento e non ancora funzionante.

Ad entrare in azione, verosimilmente durante le ore notturne, sarebbe stata una banda ben organizzata. I malviventi, nel periodo di chiusura dell’azienda, tra il 9 agosto e il 26 agosto, sono penetrati nella struttura commerciale dopo aver danneggiato la rete metallica a protezione del perimetro privato.

Una volta dentro hanno rubato i cavi solari in rame dall’impianto fotovoltaico. Poi si sono dileguati. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario dell’azienda, un 58enne di Aragona, al quale non è rimasto altro da fare, che dare l’allarme, poi, s’è recato alla caserma dei carabinieri della locale Stazione, ed ha formalizzato la denuncia di furto.