Nonostante fosse destinatario di ammonimento da parte del Questore di Agrigento, avrebbe continuato comunque a maltrattare la convivente. E alla vista della Polizia, il protagonista della vicenda, un trentenne residente a Porto Empedocle, già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro gli agenti.

Solo dopo aver riportato la calma, i poliziotti del Commissariato “Frontiera” sono riusciti a ricostruire quanto accaduto prima del loro arrivo. Il giovane è stato arrestato. Deve rispondere dei reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato presso la propria dimora in regime di detenzione domiciliare. Due agenti hanno riportato delle lesioni, per loro fortuna non gravi, e hanno dovuto ricorrere alle cure del presidio sanitario. L’uomo, l’altra sera all’ennesimo litigio la situazione ha rischiato di precipitare. I poliziotti, accorsi dopo la segnalazione di una lite in famiglia, nel tentativo di ripristinare la calma a loro volta, sono stati aggrediti.