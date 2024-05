“Cacciatori” di “oro rosso” di nuovo in azione in provincia di Agrigento. Hanno colpito nelle contrade “Vigna Grande” e “Torre Rara” in territorio di Caltabellotta, dove sono stati rubati 1.500 metri di linea elettrica. Vittima della razzia è stata, ancora una volta, l’Enel che ha dovuto all’improvviso registrare un blackout.

Il furto, che ha provocato un danno di circa 20.000 euro, è stato denunciato ai carabinieri della Stazione cittadina. La Procura della Repubblica di Sciacca, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini ed eseguito gli accertamenti di rito.

Ad agire, verosimilmente, almeno due o più malviventi, alcuni dei quali esperti del settore. Disagi nelle contrade rimaste al buio, con il gestore del servizio che è subito intervenuto per ripristinare la normalità.