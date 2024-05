Hanno alzato di parecchio il gomito prima di mettersi al volante. Protagonisti un uomo e una donna. Il primo è rimasto coinvolto in un incidente stradale; l’altra ha rischiato di travolgere un poliziotto. Entrambi sono finiti nei guai. Il sinistro si è verificato, l’altra notte, in contrada “Fondacazzo”, nel tratto che collega il Quadrivio Spinasanta con la galleria della statale 118.

Un trentottenne bracciante agricolo, residente ad Aragona, conducente di una Volkswagen Passat, dopo avere perso il controllo dell’auto, è finito fuori strada. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, giunti sul posto, hanno accertato che l’automobilista aveva un tasso alcolemico di quasi 2 g/l. È stato denunciato, alla procura, per guida in stato di ebbrezza. Oltre al ritiro immediato della patente di guida.

Una quarantenne di Agrigento, decisamente alticcia, in centro città, non si è accorta dell’Alt che le era stato imposto in un posto di controllo. Per poco non ha investito un agente. Sottoposta all’alcol test è risultata con un tasso alcolemico pari a ben quattro volte il limite consentito dalla Legge. A suo carico è scattata la denuncia e il ritiro del documento di guida.