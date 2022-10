Furto di capi di abbigliamento e scarpe, condannati due agrigentini

Ridotte le condanne a due agrigentini accusati di furto di centinaia di capi di abbigliamento e scarpe, destinati alla vendita, dall’auto di un commerciante senegalese, al parcheggio pluripiano di via Empedocle. I giudici della Corte di Appello di Palermo, ai quali si sono rivolti i difensori, gli avvocati Calogero Lo Giudice e Fabio Inglima Modica, hanno inflitto la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno per Gianluca Infantino, 33 anni, e Samuel Pio Donzì, 21 anni.

In primo grado Infantino era stato condannato a 2 anni e 4 mesi, Donzi a 2 anni. Il furto, all’interno del parcheggio “Atenea Parking”, è stato commesso il 5 ottobre del 2018. I due dopo avere forzato il mezzo si sono portati via 225 paia di scarpe per donna, uomo e bambino; 40 paia di jeans per uomo e donna; dieci giubbotti di vario tipo e trenta magliette. Merce che avrebbe avuto un valore commerciale di 3.600 euro, poi, trovata e sequestrata in casa del trentatreenne.