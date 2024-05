Ignoti ladri sono riusciti a intrufolarsi nell’appezzamento di terreno di proprietà di un sessantenne, nelle campagne di Campobello di Licata, portando via attrezzature agricole per diverse migliaia di euro. E’ stato lo stesso proprietario a fare l’amara scoperta. L’uomo si è recato alla Stazione dei carabinieri del paese e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi.