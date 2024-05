La Moncada Energy Agrigento crolla contro la difesa asfissiante della Luiss Roma, complicando ulteriormente la sua permanenza in A2.

Luiss Roma – Moncada Energy Agrigento 85-61 (14-13, 28-13, 21-25, 22-10)

Agrigento con un piede nella fossa, manca solo la matematica ma la sconfitta di Roma e i concomitanti risultati che arrivano dagli altri campi segnano il campionato della Moncada. Nella città eterna, Agrigento paga gli strascichi della sconfitta di mercoledì scorso. Finisce 85-61 con i migliori giocatori della compagine biancazzurra tagliati fuori dalla difesa asfissiante capitolina. Al PalaTiziano Agrigento regge solo in avvio, salvo crollare nella seconda parte di gara sotto i colpi dell’americano Sabin, ne ha messi 38 (7/10 da tre, 10/13 dal campo). E sono proprio gli americani a fare la differenza, gli stessi sui quali Agrigento non ha mai potuto contare salvo quale rara occasione. Una squadra che ha sofferto in regular season, sofferto nella fase ad orologio, anche al netto del cambio in panchina, con la porta girevole tra Calvani e Pilot. Due allenatori romani, che entrambi hanno dato il massimo ma quando ti misuri con certi limiti in organico, francamente c’è poco da rimproverare. Contro la Luiss Roma, Agrigento è mancata sia in attacco che in difesa consegnando ai romani la seconda vittoria in quattro giorni. La sconfitta di questa domenica è stata molto più netta di quella di mercoledì scorso contro Cento.

“Dobbiamo onorare il campionato fino alla fine, sappiamo che le speranze sono al luminicino e che la matematica ancora non ci condanna, ma quello che conta è sapere che dobbiamo vendere cara la pelle, perchè nessuno può pensare di avere vita facile contro di noi”. – Le parole di coach Pilot a caldo dopo la partita la dicono lunga su questo finale di stagione e poco importa se la nuova formula con la fase ad orologio e il gironcino salvezza non è piaciuta a nessuno (VIDEO).

Ora Agrigento deve recuperare le forze per la sfida di mercoledì. Al PalaMoncada arriva Latina, una sfida tra cenerentole il cui esito incerto potrebbe dare già i primi responsi.

la sala stampa

Luiss Roma: Tyler francis Sabin 38 (3/3, 7/10), Riccardo Salvioni 10 (5/7, 0/3), Valerio Cucci 8 (1/3, 1/5), Marco Pasqualin 8 (3/3, 0/2), Domenico D’argenzio 7 (1/2, 1/6), Riccardo Murri 6 (0/2, 2/3), Matteo Fallucca 6 (0/1, 2/3), Tyler Cain 2 (1/3, 0/0), Francesco Villa 0 (0/0, 0/1), Matija Jovovic 0 (0/1, 0/1), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Tyler Cain 13) – Assist: 16 (Domenico D’argenzio 6) Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 15 (5/9, 1/4), Nicolas Morici 12 (3/5, 2/3), Alessandro Sperduto 12 (1/2, 1/6), Emanuele Caiazza 7 (1/4, 1/5), Jacob Polakovich 6 (3/6, 0/0), Dwayne Cohill 6 (2/5, 0/2), Albano Chiarastella 3 (0/1, 1/4), Davide Meluzzi 0 (0/3, 0/4), Mait Peterson 0 (0/2, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/1) Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 39 12 + 27 (Jacob Polakovich 15) – Assist: 10 (Lorenzo Ambrosin 3)