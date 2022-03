Furto con raid sacrilego all’asilo, distrutta statua della Madonna

Qualcuno, nelle ore notturne, è riuscito ad intrufolarsi all’interno dell’asilo nido comunale di via Lucrezio, al Villaggio Mosè, e dopo avere messo tutto a soqquadro, portando via oggetti di poco valore, ha anche devastato la statua votiva della Madonna.

La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, al momento della riapertura dell’asilo. Subito è stato lanciato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, presentata dalla responsabile, e hanno avviato le indagini.

Non è escluso che quel il furto con tanto di raid vandalico, trasformatosi in un’azione sacrilega, possa essere stato messo a segno da qualche banda di ragazzi abitanti nello stesso quartiere commerciale. Incredulità e sdegno per la distruzione della statua della Madonna.