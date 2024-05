I militari della guardia di finanza e i carabinieri della compagnia di Licata hanno fermato un uomo di origini napoletane, che stamattina avrebbe tentato di svaligiare di preziosi un appartamento del quartiere Marina.

Una volta scoperto, è fuggito ma è stato raggiunto e fermato dalle persone presenti in zona con ancora parte della refurtiva tra le mani. In Piazza Attilio Regolo è quindi arrivata un’ambulanza del 118 e un equipaggio dei Carabinieri in supporto agli agenti della Guardia di Finanza.

L’uomo sarebbe stato identificato dal proprietario dell’abitazione teatro del furto. Sul caso indagano i finanzieri di Licata che stanno cercando di capire l’eventuale presenza di altri complici e stanno eseguendo i rilievi del caso.