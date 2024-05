Prosegue velocemente l’iter per la realizzazione di un commissariato di polizia sull’isola di Lampedusa. Sono stati consegnati oggi i locali che, nelle adiacenze dell’aeroporto dell’isola ospiteranno il nuovo presidio di sicurezza pubblica.

Era stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a firmare, lo scorso anno, il decreto che istituisce il nuovo commissariato. Sono già arrivati gli apparati, le postazione di lavoro, è stata individuata una dotazione che sarà di 45 uomini della polizia di Stato. Alla realizzazione del presidio si è arrivati grazie ad un certosino lavoro dell’ex questore Emanuele Ricifari, volato nel frattempo a Roma.

A dirigere il commissariato sulla più grande delle isole Pelagie ci sarà Roberto Cilona, che vanta una grande esperienza essendo stato a capo della Dia di Agrigento dal primo ottobre del 2014 fino a qualche mese fa.

“L’istituzione del commissariato di polizia a Lampedusa non è stata decisa dal questore di Agrigento che è stato chiamato semplicemente a realizzarlo – aveva detto l’ex questore Ricifari. Lo ha deciso la politica, l’ha deciso il Governo, in particolare è stato fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia. Si è fatto il meglio possibile per poterlo realizzare presto e in maniera efficace ed efficiente”.