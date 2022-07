Furto al porticciolo, rubata centralino motore di scafo

Qualcuno s’è intrufolato all’interno di un’imbarcazione, ed ha portato via la centralina del motore dello scafo, ormeggiato lungo il pontile del porticciolo di San Leone. A fare la scoperta, al momento di riprendere il natante, è stato il proprietario, un agrigentino trentaseienne. L’uomo s’è recato in Questura, dove ha presentato una denuncia a carico di ignoti per l’ipotesi di furto aggravato. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini. In quella zona, purtroppo, non ci sono telecamere di videosorveglianza.