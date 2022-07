Rubate due macchine nel giro di poche ore

Due furti di auto sono stati messi a segno nelle ultime ore a Canicattì. Una Opel Astra è sparita da via Gallo, e una Fiat Uno da via Fratelli Cervi. Ad indagare, dopo che hanno raccolto le denunce dei proprietari, sono i poliziotti del Commissariato cittadino. A denunciare il furto dell’Opel Astra è stato il proprietario, un sessantasettenne canicattinese. L’uomo aveva lasciato la vettura posteggiata nei pressi della sua abitazione, l’indomani al momento di riprenderla, la macchina era sparita. La Fiat Uno, invece, è di proprietà di un quarantaseienne, canicattinese. L’uomo nelle ore serali ha lasciato l’utilitaria posteggiata sotto casa, l’indomani mattina la vettura non c’era più.