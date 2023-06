Furto al cantiere della rete fognaria: rubato attrezzo elettromeccanico

Ignoti ladri hanno rubato un attrezzo elettromeccanico dal cantiere per i lavori alla rete fognaria. E’ accaduto in via Cipride ad Agrigento. A presentare denuncia, alla stazione dei carabinieri di Villaseta, è stato l’amministratore della ditta esecutrice dei lavori Il furto è stato messo a segno, in pieno giorno, fra le ore 10,30 e le 11,10. Il danno provocato all’impresa non è stato ancora quantificato. E non è comunque coperto da assicurazione. I carabinieri hanno avviato le indagini e avrebbero cercato eventuali telecamere nelle vicinanze del cantiere. La speranza è che qualora presenti e funzionanti potrebbero dare una sterzata all’attività investigativa. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.