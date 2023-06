Auto finisce in una scarpata: due persone ferite in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, ieri pomeriggio, in contrada “Carlici”, a Montallegro. L’auto su cui viaggiavano è finita in una scarpata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. I feriti con le ambulanze sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Da quanto si apprende non sono in pericolo di vita. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza e recupero della macchina, mentre i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.