Furti in villa: ad Agrigento sgominata bada, 5 fermi. Il comandante del Nor svela i particolari – VIDEO

Il condante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, Alberto Giordano, ha spiegato i dettagli di un operazione che ha portato ad individuare la banda di etnia Rom che aveva stabilito la base logistica presso un’abitazione di Agrigento. Da qui partiva per raggiungere le localita’ da depredare, svuotando ville isolate e poco frequentate. Le indagini sono iniziate a seguito di furti avvenuti ad inizio 2019 nelle localita’ di San Leone, Villaggio Mose’ e Montaperto, fino ad interessare altri paesi circostanti, nonche’ le province di Caltanissetta ed Enna. I ladri, forzando porte e finestre con guanti e passamontagna, riuscivano ad introdursi nelle abitazioni portando via oro, gioielli di valore, computer, persino armi legalmente custodite in cassaforte. (Leggi l’articolo completo clicca qui)