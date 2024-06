Da via Regione Siciliana a Calcarelle, passando per via Piersanti Mattarella, sono complessivamente ben sette i furti consumati o solo tentati, nella notte fra mercoledì e giovedì, ad Agrigento, nel giro di circa un chilometro e mezzo. Delle indagini si stanno occupando carabinieri e polizia. E spetterà, naturalmente, a loro stabilire se – come sembra – tutti i fatti siano imputabili alla stessa “mano criminale”. Non è escluso che avesse un complice a fare da “palo”.

Prima si è intrufolato alla scuola “Anna Frank” e all’asilo paritario di via Regione Siciliana, dopo aver rotto finestre e porte. In entrambi i casi ha messo a soqquadro classi ed uffici ma a parte i danni non ha rubato nulla. Successivamente si è spostato alla sede del sindacato Uil di via Piersanti Mattarella, dove ha sottratto i soldi dai distributori automatici di bevande e snack.

Poi è penetrato nel negozio di toelettatura per cani dove ha aperto la cassa e ha asportato 100 euro. Nella stessa strada ha provato ad entrare in un’attività di assistenza tecnica elettrodomestici e climatizzazione, però dato che all’interno c’era un cane ha desistito. Da lì a pochi metri si è intrufolato al Caf Acli, dove sembra abbia asportato solo una fotocamera. Grosso modo, stesso ‘modus operandi’ del furto alla Uil è stato attuato al poco distante Polo universitario a Calcarelle.

Il malvivente, dopo avere arraffato le monete dalle macchinette, si è fatto male: mandando in frantumi una vetrata si è tagliato. Ed è stato forse questo ad interrompere la scia di razzie.