Nonostante la certezza della retrocessione in B, il campionato non è ancora finito e la Fortitudo Agrigento vuole onorarlo fino alla fine e tentare di vincere davanti al pubblico. Domani alle 18, al Palamoncada, arriva Luiss Roma, anche questa retrocessa. Per gli uomini di coach Damiano Pilot le cose non sono andate come sperato: “Con la partita contro Cento finisce la grande corsa che abbiamo provato a tener viva- dice il coach-. I ragazzi hanno fatto il possibile fino alla fine e, penso, che questo sia l’unico modo per guadagnarsi rispetto anche quando le cose non vanno bene. Continueremo a dare il massimo e a lottare anche in queste altre tre partite”. Damiano Pilot non nasconde la delusione: “E’ chiaro che ci sia amarezza- dice-purtroppo, la situazione era ampiamente compromessa da quando sono tornato alla Fortitudo Agrigento.”