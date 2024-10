Due furti messi a segno in case di campagne e uno tentato in un ristorante, l’altra notte, in territorio di Montallegro. In tutti i casi, ad agire con analoghe modalità, sarebbe stata la stessa banda di malviventi. Il primo raid in contrada “Pileri”. Presa di mira l’abitazione rurale di un operaio 46enne. Si sono intrufolati nella residenza dopo avere forzato una porta – finestra. Una volta dentro si sono impossessati di varia attrezzatura agricola.

Quasi sicuramente gli stessi malviventi, poco più tardi, si sarebbero spostati ad alcune decine di metri di distanza. E hanno messo a segno un furto nella casa rurale di un pensionato 65enne. Sono penetrati all’interno dopo avere scassinato la porta d’ingresso. Arraffati attrezzi da lavoro e materiali agricoli.

Dopo i due furti, i ladri hanno tentato di rubare in un ristorante di proprietà di un 48enne, in contrada “Domini”. I delinquenti per accedere nell’attività lavorativa hanno mandato in frantumi una finestra, ma in questo caso si sono allontanati a mani vuote. I carabinieri, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini.

