Riscontrate carenze di carattere igienico-sanitarie, in un bar del centro di Canicattì. Ad effettuare l’ispezione sono stati i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia cittadina. A carico del proprietario dell’attività lavorativa, un trentacinquenne canicattinese, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro (mancato rispetto dei requisiti in materia di igiene).

Gli specialisti del Nas hanno informato l’Azienda sanitaria provinciale per eventuali provvedimenti di competenza. Il controllo è scattato per verificare soprattutto le condizioni igienico-sanitarie del bar in una zona centrale dell’abitato canicattinese. I carabinieri, appena dentro, hanno controllato le autorizzazioni, l’intera documentazione in possesso dei titolari e la posizione dei dipendenti.

Quindi hanno setacciato tutti i locali e subito sono emerse delle irregolarità per quanto riguarda la situazione igienico-sanitaria.

