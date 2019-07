Furti in abitazione e di motorini. arrestato 20enne

I Carabinieri della Tenenza di Ribera, stamattina, hanno eseguito una misura cautelare detentiva nei confronti di S. D. ventenne romeno. Le indagini dei Carabinieri di Ribera hanno permesso di accertare che il Silion nel periodo dal dicembre 2018 al maggio di quest’anno si era reso responsabile di svariati furti in abitazione. Silion, grazie alle indagini dei Carabinieri, è stato individuato quale responsabile di aver sottratto, da un’abitazione privata, delle forbici da potatura elettriche che ha poi rivenduto ad un incauto acquirente e di altri furti avvenuti sempre nel riberese fra i quali quello di un ciclomotore ad altro connazionale romeno chiedendo poi, al giovane derubato, del denaro per poter rientrare in possesso della refurtiva.

Come disposto dal G.I.P. del tribunale di Sciacca, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Sciacca.

Lo stesso Silion, si trovava già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Ribera. Era stato arrestato circa dieci giorni fa dai Carabinieri per reati in materia di stupefacenti.