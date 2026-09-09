Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo avvenuto, questa mattina, lungo la Statale 115 nelle vicinanze del ristorante “Il Sombrero”, in territorio di Licata. Si tratta di un autista, dipendente di una società che si occupa del servizio idrico. L’uomo alla guida di un furgoncino ha perso il controllo alla guida. Dopo avere abbattuto il guardrail il mezzo è finito in una scarpata ribaltandosi.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo e con un’ambulanza trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure necessarie. Gli agenti della polizia Stradale di Agrigento si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dei fatti e della viabilità.

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