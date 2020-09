Fuori uso altalena destinata ai bambini diversamente abili

Altalena destinata ai bambini diversamente abili distrutta.

A San leone il degrado continua e avanza inesorabile. Dopo un’estate di risse, di sporcizia di topi che hanno chiesto la scheda elettorale per votare da quando sono grossi ed evoluti (tanto che insorge il dubbio che non si fa nulla per eliminarli, perché magari c’è chi conta sul loro voto) di degrado assoluto, per chiudere in bellezza la stagione, ci voleva giusto, la distruzione dell’altalena nel parcogiochi di San Leone.

Quando 5 anni fa il comitato InsiemeXgioco fece salti mortali per racimolare i soldi per realizzare il parcogiochi, l’amministrazione aveva promesso mari e monti: sorveglianza, telecamere, educazione cittadina, pulizia periodica. NULLA e dico NULLA di tutto questo è stato mai fatto. Le uniche opere di manutenzione le hanno fatte i cittadini di tasca loro attraverso il volontariato. In tutto questo è veramente desolante prendere atto della piccineria del genere umano. Il campetto di basket versa in uno stato di degrado totale. Di sera viene preso di mira da teppisti muniti di bombolette di vernice. Andare lì è deprimente. Il campo da calcio con le reti sostituite da pochissimo e’ diventato una pista da bike, giovani e meno giovani imbecilli si divertono ad attraversarlo in bici finendo di rovinare la vernice nel campo mentre altri fenomeni di divertono a dondolarsi sulla rete a mo di amaca. E ovunque immondizia. sapete cosa c’è popolo di Agrigento? Che probabilmente questa città immersa nel degrado e nell’immondizia vi piace, infatti non fate manco un passettino minuscolo che cambiare le cose. E parlo di TUTTI dal primo all’ultimo cittadino, me compresa che mi sento sconfitta.