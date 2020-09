Covid, stretta sulla movida: intensificati i controlli contro gli assembramenti – VIDEO

Misure anticovid, controlli delle forze dell’ordine nella movida

Coronavirus, stretta sulla movida: mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 anche all’aperto.

Tolleranza zero e più controlli nei fine settimana. Dopo il caos e la movida fuoricontrollo dello scorso fine settimana torna la stretta in città.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato durante il fine settimana controlli in tutta la provincia per verificare il rispetto delle norme di prevenzione. A lanciare l’appello ed esortare al rispetto delle regole anti-contagio è stato il dirigente della squadra voltanti della questura di Agrigento, Francesco Sammartino. Tolleranza zero e più controlli nei fine settimana.

