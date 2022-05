Funerali Totò Moncada, previsto un piano traffico in via Duomo

È prevista la presenza di tante, tantissime persone in cattedrale, ad Agrigento, oggi pomeriggio, 11 maggio, alle 16, per l’ultimo saluto all’imprenditore Salvatore Moncada. Come risaputo, nella zona del Duomo quando è previsto un notevole flusso di persone il rischio è che si crei un blocco del traffico veicolare con tutti i pericoli che ne conseguono. L’ex assessore comunale, legale e amico della famiglia Moncada, Franco Iacono, ha suggerito di prevedere delle soluzioni per evitare l’ingorgo: la via Duomo, dalle 15, sarà chiusa al traffico veicolare, il passaggio è consentito soltanto alle auto munite di pass , quindi, ai familiari di Moncada. Tutti gli altri posteggeranno nelle vicinanze e ci saranno bus navetta che porteranno le persone in piazza Seminario, davanti la cattedrale.Saranno presenti i vigili urbani e i volontari. Il piano è stato concordato con il vice comandante dei vigili urbani, Rabita,e con l’assessore comunale alla polizia municipale di Agrigento, Francesco Picarella.