Fun Football: la Figc pensa ai piccoli calci

AGRIGENTO. Agrigento scopre il “Fun football”: attività riservata alle categorie primi calci e piccoli amici delle società di calcio. Si tratta di un’attività multidisciplinare e multiculturale in cui vengono messi in risalto i valori del calcio e dello sport, come divertimento, partecipazione, lealtà, socializzazione.

La manifestazione, promossa dal comitato provinciale della Figc di Agrigento, si è svolta, in contemporanea nazionale, presso l’impianto sportivo “La Pinetina” dei Fratelli Bellavia al Villaggio Mosè. Sono state coinvolte tutte le società che hanno partecipato ai Tornei Piccoli Amici e Primi Calci della Figc.