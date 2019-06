Firetto “elogia” il progetto Conoscere Girgenti

AGRIGENTO. “Cortili, monumenti e chiese della nostra città parlano adesso al cuore e alle menti dei nostri ragazzi che si apprestano a passare alle scuole superiori”.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto interviene sul progetto “Conoscere Girgenti” che si è concluso ieri.

“Una città è muta finchè ogni suo angolo non parla di sé e non racconta l’amore e la fatica degli uomini che nei secoli l’hanno edificata. Quel silenzio è stato interrotto dal progetto “Conoscere Girgenti” promosso dall’amministrazione comunale. E i ragazzi hanno ascoltato quelle parole nuove sulla nostra città, le hanno meditate e ieri hanno portato le loro poesie, i loro disegni, le loro ricerche per iniziare a dialogare con la nostra storia e con il futuro di essa che è sempre più nelle loro buone mani. I nostri ragazzi crescono. La nostra città deve crescere con loro. Non deluderli è per noi un imperativo categorico”.