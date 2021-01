Fugge all’alt della polizia e crea il caos: giovane condannato

Arriva un’altra condanna per Salvatore Camilleri, il 23enne di Agrigento, attualmente rinchiuso nel carcere “Ucciardone” di Palermo, coinvolto in decine e decine di vicende giudiziarie, e già condannato per furto, lesioni personali, resistenza, evasione, violazioni di misura prevenzione, e altri reati ancora.

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova gli ha inflitto 4 mesi di reclusione, poiché riconosciuto responsabile di resistenza a Pubblico ufficiale. Riguarda una vicenda accaduta alcuni anni fa. All’epoca era tornato libero da poche settimane.

Il giovane si trovava alla guida di uno scooter, in compagnia dell’allora fidanzata. Ma non poteva perché privo di patente di guida. Subito riconosciuto da una pattuglia della sezione “Volanti” gli è stato intimato l’Atl, ma invece di fermarsi, è fuggito.

Ne è nato un inseguimento, concluso, tra il viale della Vittoria e piazza Marconi, all’angolo della chiesa di San Calogero.