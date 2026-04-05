Inflitta la condanna a 8 mesi di reclusione per non essersi fermato all’alt imposto da una pattuglia della Guardia di finanza di Agrigento e aver finito la fuga, alla guida di un’auto carica di merce contraffatta, contro un guardrail. Lo ha stabilito il tribunale di Agrigento che ha condannato un senegalese di 43 anni per resistenza a Pubblico ufficiale e commercio di prodotti con marchi falsi.

Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione. La vicenda risale all’estate 2024. I finanzieri hanno imposto l’alt all’uomo che, tuttavia, ha proseguito la corsa tentando di far perdere le tracce. Al termine di un breve inseguimento il conducente dell’auto si è schiantato contro il guardrail. All’interno del veicolo vi erano 211 paia di scarpe contraffatte.

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