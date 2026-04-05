Una vittoria di carattere, di qualità e di nervi saldi. La Fortitudo Agrigento passa sul parquet di Desio per 98-94 al termine di una gara intensa, fisica, a tratti durissima, e difende con forza la dodicesima posizione, portando a casa due punti che pesano tantissimo nella corsa finale.

Coach Cagnardi parte con Zampogna, Querci, Conti, Douvier e Grani, quintetto che sin dalle prime battute mostra personalità e solidità. Ad aprire le danze è Conti, ben imbeccato da Zampogna, ancora in campo nonostante una vistosa fasciatura alla testa. La Fortitudo prova a controllare il ritmo con la zona disegnata da Cagnardi, limitando le penetrazioni a difesa schierata, mentre Desio cerca soprattutto di correre in transizione.

Dopo i primi minuti equilibrati, con il punteggio sul 4-6, Agrigento comincia a mettere il muso avanti grazie alla sua presenza sotto canestro. Grani è un fattore, una vera muraglia nell’area pitturata, e Desio fatica a trovare soluzioni pulite. A metà del primo quarto il tabellone dice 10-13, poi arriva una delle giocate simbolo del match: azione veloce e schiacciata spettacolare di Douvier, che gela il palazzetto e dà ulteriore spinta ai biancazzurri. Il primo allungo arriva anche con i tre liberi di Zampogna per il 12-18, prima del tentativo di rientro dei padroni di casa con Munari. Ma è ancora Agrigento a chiudere meglio il periodo: 18-25 al 10’, con Douvier già protagonista di un primo quarto solidissimo.

I numeri confermano la qualità della partenza ospite: 9 su 11 ai liberi e 8 su 13 da due per una Moncada determinata, nonostante i problemi di falli dei lunghi, con Maerini e Grani già a quota due. Per Desio si mettono in evidenza Giarelli ed Elli, ma la sensazione è che Agrigento abbia in mano l’inerzia della gara.

Nel secondo quarto la Fortitudo continua a spingere. Arrivano triple da una parte e dall’altra, ma è la squadra di Cagnardi a dare l’impressione di avere più controllo. Sul 21-30 arriva il timeout di Desio, mentre il match si fa sempre più duro dal punto di vista fisico. I contatti sono continui, Cagliani rimedia anche un taglio al mento ed è costretto a lasciare momentaneamente il parquet per le medicazioni. Dentro Viglianisi, che entra subito in partita con una tripla pesantissima per il nuovo allungo agrigentino.

La Fortitudo, pur avendo esaurito presto il bonus falli, non perde lucidità. Conti sale in cattedra: mette la tripla del nuovo vantaggio in doppia cifra, attacca, segna, lotta su ogni pallone. Anche Grani incassa un colpo al volto e protesta per il metro arbitrale, in una gara diventata ormai una battaglia vera. Ma Agrigento non si scompone. Conti continua a martellare e sale fino a 20 punti, diventando il terminale offensivo principale di una squadra che gioca con fluidità e fiducia. C’è spazio anche per un altro canestro da applausi di Douvier, mentre il vantaggio tocca il +17. Si va all’intervallo lungo sul 39-54, con un secondo periodo da pieno controllo per gli ospiti.

All’intervallo le statistiche raccontano bene l’andamento del match: Desio è imprecisa da due (6 su 27), mentre Agrigento costruisce meglio, difende con ordine e fa circolare il pallone con efficacia, come dimostrano i 14 assist contro 6. In più c’è la presenza dominante di Grani, autore già di 4 stoppate, a certificare la superiorità biancazzurra vicino al ferro.

Al rientro in campo la Fortitudo riparte ancora con il quintetto base e lo fa nel migliore dei modi: Querci da tre firma subito il +20, confermando la grande serata agrigentina. L’avvio del terzo quarto è ancora favorevole agli ospiti, ma Desio prova a cambiare faccia alla partita aumentando l’intensità difensiva. Munari e Tarallo guidano la reazione dei padroni di casa, che costruiscono un paio di mini-parziali e rientrano fino al -9.

È il momento più delicato del match, quello in cui Desio prova davvero a riaprirla. La difesa locale si alza, l’attacco di Agrigento perde un po’ di brillantezza e il margine si assottiglia. Ma proprio quando la gara rischia di girare, la Fortitudo ritrova i suoi uomini migliori: Zampogna e Conti rispondono da leader e ricacciano indietro i tentativi di rimonta. Il terzo quarto si chiude sul 66-77, con Agrigento ancora avanti e capace di reggere all’urto emotivo del ritorno brianzolo.

Nel finale, pur senza il dettaglio completo dell’ultimo periodo, resta il dato più importante: la Fortitudo resiste, regge la pressione di Desio e porta a casa un successo preziosissimo per 94-98. Una vittoria che vale classifica, morale e consapevolezza. Agrigento conferma di essere squadra viva, solida, capace di soffrire e di colpire nei momenti chiave.

Tra i singoli brillano soprattutto Conti, devastante in attacco e trascinatore emotivo, Douvier, autore di canestri pesanti e giocate spettacolari, e Grani, dominante sotto i tabelloni tra difesa, rimbalzi e stoppate. Ma al di là delle prestazioni individuali, è la prova collettiva a convincere: la squadra di Cagnardi ha mostrato ordine, personalità e la fame giusta per prendersi una vittoria che potrebbe valere tantissimo da qui alla fine.

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