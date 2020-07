Fuga migranti del centro accoglienza Casteltermini, Cimino incontro il prefetto

Alcuni migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Casteltermini. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, insieme con il sindaco, oggi sospeso, della cittadina, Filippo Pellitteri e il consigliere comunale Luca Nobile, hanno incontrato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Pellitteri e Nobile hanno informato il Prefetto delle problematiche della struttura.

“Il centro sorge a pochi metri da una scuola elementare – dicono – e il luogo non permette alle forze di polizia di monitorare a 360 gradi il sito in questione, ubicato nel centro storico”. Il Prefetto ha ascoltato le istanze e ha suggerito quale soluzione, in considerazione del periodo emergenziale anche per quanto concerne gli sbarchi, l’individuazione di un altro sito che sia più consono.

“Ringraziamo l’onorevole Cimino che si è assunta l’impegno per andare incontro alle esigenze dei cittadini castelterminesi e sollecitare la società che si occupa della gestione dei migranti nel territorio di Casteltermini, perseguendo la soluzione suggerita dal Prefetto”, ha detto Pellitteri.

Il deputato del Movimento 5 Stelle, componente del comitato Schengen, ha ascoltato le richieste di Pellitteri e Nobile che hanno esposto le problematiche della comunità castelterminese, al fine di trovare una soluzione: “Ho voluto incontrare il prefetto per esporre la situazione, sono soddisfatta dell’accoglienza e dell’impegno preso al fine di trovare una soluzione”.