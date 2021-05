Fuga di massa di migranti dal centro di accoglienza

Un numeroso gruppo di migranti minorenni non accompagnati è scappato dal centro di accoglienza, e sorveglianza sanitaria anti-Covid “Villa Sikania”, di Siculiana. E’ successo dopo la rissa che s’è registrata ieri sera, e i successivi disordini con tanto di lancio di oggetti all’indirizzo dei militari dell’Esercito, in servizio all’esterno della struttura.

Sarebbero oltre 30, qualcuno parla addirittura di 40 i migranti in fuga, e per fortuna non si registrano feriti fra le forze dell’ordine, che hanno provato ad impedirlo. Ancora adesso sono in corso le ricerche e il rintraccio dei fuggitivi, che sono riusciti a disperdersi fra la statale 115, e le vicine campagne.