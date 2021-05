Auto di giovane avvolta dalle fiamme. Incendio doloso?

Un’autovettura di proprietà di un disoccupato trentaquattrenne, di Naro, è stata devastata da un incendio. Dalle prime indagini si segue la pista del dolo. Sulla vicenda, come impone la prassi, l’Autorità giudiziaria ha aperto un’indagine per chiarire ogni cosa. Ad indagare i carabinieri della Stazione di Naro, coordinato dal Comando Compagnia di Licata.

Le fiamme, divampate nel corso delle ore notturne, hanno divorato una Mazda Premacy, parcheggiata in via Rose, nell’abitato narese. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti della zona, alla vista del fumo e delle fiamme. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.

I pompieri hanno domato le fiamme, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata. L’auto è andata completamente distrutta. Nei minuti successivi, gli stessi vigili del fuoco, e i militari dell’Arma, hanno cercato le tracce o altri elementi, per risalire alle cause del rogo.

Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori, con residui di benzina. Si ipotizza la mano criminale di un ignoto piromane, ma in mancanza di certezze resta in piedi la pista del fatto accidentale.