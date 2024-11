Fuga di gas da un magazzino a Raffadali, precisamente in via Trieste, dove sabato sera si è scatenato il panico tra i residenti. Gli stessi che dopo avere avvertito un forte odore di gas hanno allertato il 112. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Anche il sindaco Silvio Cuffaro, preoccupato per quello che sarebbe potuto accadere, si è recato nella zona. A quanto pare, il gas si sarebbe sprigionato da una bombola custodita all’interno di un magazzino. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area interessata e non si è verificata, per fortuna, nessuna deflagrazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp