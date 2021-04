Fucili e cocaina nascosti in una casa di “Maddalusa”, arrestata coppia di conviventi (VIDEO)

Dopo l’irruzione trovati due fucili calibro 12, perfettamente funzionanti, e cocaina pronta per lo spaccio. Il blitz è scattato in un’abitazione di contrada “Maddalusa”, alla periferia di Agrigento. Uno dei fucili, che aveva le canne mozzate per renderlo più facilmente occultabile, era nascosto in cucina. L’altro, che è risultato essere quello rubato lo scorso 1 aprile a Favara, era occultato sopra un armadio. Una coppia di conviventi di Agrigento, lui di 26 anni, e lei di 47 anni, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, per le ipotesi di reato di detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, e detenzione di sostanza stupefacente.

I particolari dell’operazione sono stati resi noti, nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta al Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, dal capitano Marco La Rovere, e dal capitano Alberto Giordano. Presente anche il tenente Fabio Armetta della Tenenza di Favara. I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno trovato 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e vario materiale per il confezionamento della droga. Le due armi sono state, naturalmente, subito poste sotto sequestro. Ritrovate, e sequestrate, anche 52 cartucce, sempre oggetto del furto nell’abitazione di una donna, in Corso Vittorio Veneto, a Favara. Nel giardino dell’abitazione di Maddalusa, i carabinieri hanno ritrovato anche delle cartucce esplose.