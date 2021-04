Dopo le dimissioni di Zaccaria ancora nessun portavoce del sindaco

Risalgono al 28 marzo scorso le dimissioni del giornalista Stelio Zaccaria dall’incarico di portavoce del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Il primo cittadino non ha provveduto, ad oggi, a nominare un nuovo portavoce. E non è detto che lo faccia. Eppure, subito, dopo la notizia delle dimissioni c’era chi parlava di un ruolo che sarebbe stato affidato quasi nell’immediato. La comunicazione del primo cittadino, in questi giorni, è stata affidata a qualche post sui social o a qualche notizia inviata alla stampa dalla mail di un assessore della giunta.