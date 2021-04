Frode informatica, sottratti soldi sulla PostaPay di una donna

Sono davvero tanti, negli ultimi anni, i casi di frodi informatiche, che riguardano possessori di carte e conti Postepay (Easy, Evolution, ecc.), l’ultimo registrato è ai danni una 35enne di Agrigento, che si è vista sottrarre 160 euro dalla sua PostaPay.

Un prelievo non autorizzato, frutto di una nuova frode informatica, in questo caso, realizzata da un sito estero. La donna si è recata all’ufficio Denunce della polizia di Stato, nella caserma “Anghelone”, di via Crispi, ed ha formalizzato una denuncia, naturalemente a carico di ignoti.

La denuncia è stata raccolta dai poliziotti della sezione Volanti, e il fascicolo già trasmesso alla polizia Postale, che si occuperà delle indagini, provando a identificare l’autore.