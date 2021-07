Friends Padel league, la finale con ospite Mauri Munoz Martinez

Sabato 17 luglio prossimo si disputerà la finale maschile della seconda edizione del “FRIENDS PADEL LEAGUE AGRIGENTO”, nel club “PINETA PADEl” di Agrigento. Competizione amatoriale, che ormai sta spopolando sia in città che in provincia, che volge al termine dopo quasi 3 mesi di sfide esaltanti. Competizione che ha una formula del tutto innovativa, creata dall’associazione dilettantistica FRIENDS PADEL LEAGUE AGRIGENTO, che ha riscosso successo e che ha visto la partecipazione di 60 coppie ed un vero e proprio boom di iscrizioni.

“La finale ci riserverà tante sorprese che non potremo svelare tutte – commenta MARCO MILIOTO (presidente dell’associazione e uno degli organizzatori) – nella quale avremo anche un ospite d’eccezione, MAURI MUNOZ MARTINEZ, giocatore professionista che ha partecipato negli anni passati al World Padel Tour e adesso Coach di altissima rilevanza. “Notizia straordinaria questa, pubblicizzata anche sui nostri profili ufficiali instagram e Facebook (Friends Padel League) e che gli appassionati di questo sport sorprendente e in continua ascesa in tutta Italia e nella nostra Sicilia, non si lasceranno certamente scappare nel vederlo giocare dal vivo”.

Lo stesso Munoz – continua MILIOTO – terrà delle CLINIC (sedute allenamento individuali o di gruppo) il 16-17 e 18 luglio sempre presso la PINETA PADEL con la collaborazione di TOMAS GALLARDO, altro grande Giocatore Argentino ormai conosciutissimo in città. Non mancherà, – dice MILIOTO – come di consueto, l’ ormai famosa DIRETTA su YOUTUBE della FINALE, ( altra grande chicca della competizione) trasmessa sul nostro canale “PADEL LIVE TV” a cura dell’insuperabile regia e commento di Domenico Calabrese”.