L’on. Giampiero Cannella (foto), commissario di Fratelli d’Italia ad Agrigento, ha reso nota la nomina del nuovo coordinamento provinciale del partito. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della presenza locale del partito sotto la guida di Giorgia Meloni. La riorganizzazione del partito include il coinvolgimento inclusivo di diverse realtà e territori. Cannella ha espresso la sua gratitudine all’intera dirigenza per il loro contributo responsabile nella costruzione di una struttura capace di affrontare le sfide politiche future nella provincia di Agrigento.

Una rilevante assemblea provinciale è prevista per settembre, accompagnata dallo sviluppo di dipartimenti tematici e da un ruolo consultivo potenziato per gli eletti nelle amministrazioni locali. Cannella ha sottolineato la responsabilità di decentralizzare le politiche efficaci di governance dell’amministrazione del Premier Meloni verso la periferia. Con importanti scadenze elettorali in arrivo, Fratelli d’Italia punta a svolgere un ruolo di primo piano, anche nella provincia di Agrigento.

Il nuovo esecutivo provinciale comprende: Paola Antinoro, Giacchino Alfano , Giuseppe Arnone, Calogero Bono, Silvio Caracappa, Costantino Ciulla, Angelo Di Vita, Gero Drago, Ignazio Gallo, Guido Gambino, Giusi Gammacurta, Vincenzo Giambrone, Salvatore Graci, Giancarlo Granata, Rosamaria Guida, Daniela Marchese Ragona, Gaspare Marrone, Giuseppe Mauceri, Matteo Meli, Antonio Moscato, Calogero Onolfo, Gerlando Piparo, Leonardo Pitruzzella, Nazareno Reina, Ignazio Salemi e Teresa Saporito. Del coordinamento provinciale di Agrigento, fa parte di diritto anche il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, Gabriele Brunetto.

L’avv. Daniela Catalano è stata confermata nel ruolo di coordinatrice cittadina per Agrigento. Questa strategica nomina sottolinea l’impegno di Fratelli d’Italia nell’coinvolgere ampiamente la comunità e nel rappresentarla efficacemente, rafforzando la determinazione del partito a essere una forza centrale nella definizione del panorama politico provinciale.

Gabriele Brunetto, il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, è stato ufficialmente inserito nel Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia. A soli 24 anni, Brunetto è una figura storica all’interno del partito e ha dimostrato nel corso degli anni una dedizione e un impegno encomiabili nel lavoro con i giovani del movimento nel territorio agrigentino.

“Unendo la quantità alla qualità, la ragione al consenso”, afferma Brunetto, “il nostro partito può forgiare una leadership competente e sensibile alle necessità e alle sfide del territorio. Noi di Gioventù Nazionale avvieremo, nell’autunno, una nuova fase di tesseramento e di programmazione organizzativa, affidando ai dipartimenti giovanili la discussione di idee e progetti da presentare all’intero Coordinamento del partito.”

Brunetto esprime gratitudine al Coordinatore Regionale, Giampiero Cannella, e al Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale, On. Fabio Roscani, per il rinnovato voto di fiducia. Concludendo, formula i migliori auguri di buon lavoro ai