Fratelli d’Italia domina il voto di lista ad Agrigento: Piparo trascina il partito, exploit anche per Spataro, Ciulla e Gramaglia

Il dato di Fratelli d’Italia ad Agrigento è molto più di un semplice buon risultato elettorale. Con il 17,24%, il partito di Giorgia Meloni si prende il primato assoluto nel voto di lista e diventa la forza politica più votata della città. Ma a impressionare sono soprattutto i numeri dei singoli candidati.

A guidare la classifica interna è Gerlando Piparo, che conquista 885 preferenze, risultando il più votato della lista meloniana. Subito dietro Pasquale Spataro con 805 voti, seguito da Costantino Ciulla a quota 785 e da Simone Gramaglia con 767 preferenze.

Quattro candidati sopra o vicinissimi agli 800 voti rappresentano un dato enorme sul piano elettorale e spiegano perfettamente la forza territoriale che Fratelli d’Italia è riuscita a costruire ad Agrigento.

Molto bene anche Laura Vento, che supera quota 480 preferenze, mentre Sergio Burgio si attesta a 357 voti. Sopra i 300 anche Gioacchino Alfano, fermo a 312, e Gaspare Bennardo, detto Rino Bernardo, con 291 preferenze.

Seguono Gabriella Battaglia con 287 voti e Flavia Maria Contino con 282, a conferma di una lista che riesce a distribuire consenso in maniera molto ampia e trasversale.

Più staccati ma comunque significativi i numeri di Paola Antinoro (223 voti) e Giusy Iaconello (220), mentre il resto della lista si distribuisce su percentuali più contenute.

Il dato politico è chiarissimo: Fratelli d’Italia non soltanto è il primo partito della città, ma riesce anche a esprimere una classe dirigente elettoralmente fortissima e molto radicata sul territorio.

E questo risultato pesa ancora di più dentro il quadro generale del centrodestra. Perché sommato ai numeri di Forza Italia e delle altre liste collegate a Dino Alonge, consolida quel blocco moderato che oggi controlla il baricentro del futuro Consiglio comunale.

Adesso resta da capire come verranno distribuiti i seggi con il sistema proporzionale del metodo D’Hondt e soprattutto quali saranno gli equilibri politici reali dentro la futura maggioranza consiliare. Ma una cosa è certa: Fratelli d’Italia ad Agrigento esce da queste amministrative con un risultato che va ben oltre il semplice consenso al candidato sindaco.

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