Franco Purini: La Lectio Magistralis sull’Acqua e l’Architettura al Museo Archeologico Regionale di Agrigento. VIDEO

Franco Purini, uno dei principali esponenti del neorazionalismo italiano e dell’architettura disegnata, è stato protagonista di una Lectio Magistralis sul tema “Acqua e Architettura” presso il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” ad Agrigento.

La Lectio Magistralis, organizzata dall’Ordine degli Architetti di Agrigento in occasione del centenario della fondazione degli Ordini Professionali, ha rappresentato un momento di grande importanza per il panorama dell’architettura contemporanea. Durante l’evento, è stato consegnato a Purini il prestigioso premio “Matita d’Oro” come riconoscimento alla sua eccezionale carriera e alle sue influenti contribuzioni nel campo dell’architettura.

Franco Purini si è dedicato al rapporto tra progetto e rappresentazione, città e architettura, nonché all’interconnessione tra architettura e paesaggio. Grazie ai suoi scritti e disegni, ha notevolmente influenzato la scena architettonica internazionale. Dopo aver collaborato con Maurizio Sacripanti e Vittorio Gregotti, Purini ha intrapreso una prolifica carriera didattica, insegnando disegno e composizione architettonica presso varie università italiane.

Il suo studio a Roma, aperto nel 1966 in collaborazione con Laura Thermes, ha dato vita a una lunga e fruttuosa partnership caratterizzata da un’intensa attività progettuale. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti da Purini, spiccano il Leone di pietra della Biennale di Venezia per il progetto del ponte dell’Accademia nel 1985 e il premio nazionale IN/Arch nel 1991-92 per un intervento residenziale a Napoli. Nel 1989, è stato eletto membro dell’Accademia Nazionale di San Luca, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel campo dell’architettura.

Nell’ultimo numero della rivista “Aa”, l’Ordine degli Architetti ha avuto l’onore di pubblicare un articolo di Franco Purini sul tema “Acqua e Architettura”. Questo argomento, centrale nella sua ricerca e riflessione, ha affrontato le molteplici sfaccettature del rapporto tra l’elemento acquatico e la pratica architettonica. L’articolo di Purini ha fornito una visione approfondita e innovativa sull’importanza dell’acqua nell’ambito dell’architettura, evidenziando come essa possa influenzare la progettazione degli spazi urbani, l’organizzazione delle città e l’esperienza degli individui all’interno degli edifici.

La presenza di Franco Purini ad Agrigento, oltre a offrire un’opportunità unica per gli appassionati di architettura di incontrare uno dei maestri contemporanei, ha anche contribuito a rafforzare il ruolo della città come centro di discussione e promozione delle arti e della cultura. La Lectio Magistralis ha rappresentato un momento di confronto e ispirazione.