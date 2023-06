Fortitudo Agrigento: Lollo Ambrosin resta in biancoazzurro

Lorenzo Ambrosin vestirà la maglia della Fortitudo Agrigento anche per la stagione 23/24. Lo ha comunicato il Presidente Gabriele Moncada. ”Ripartiamo da Ambrosin che per noi è una pedina fondamentale nel Sistema Fortitudo. – ha spiegato. L’impegno e lo sforzo compiuti da parte della Società per la riconferma di Lollo, dimostrano il chiaro intento di voler fare bene anche quest’anno e di voler proseguire un cammino solido di in A2 , investendo sul valore di un giocatore importante sia dal punto di vista sportivo, ma sopratutto umano, conosciamo tutti le doti di Lollo”.